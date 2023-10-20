Чавчавадзе (Ридуэй) Елизавета (Элизабет) 14.12.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Чавчавадзе (Ридуэй) Елизавета (Элизабет)

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.12.1903, Третья Французская республика

умерла 07.02.1962, Французские Альпы , Французская республика

Супруги
Чавчавадзе Георгий (Юрий) Александрович30.04.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Третья Французская республика

Бракосочетание
13.04.1921

Муж: Чавчавадзе Георгий (Юрий) Александрович

Смерть
07.02.1962
Французские Альпы , Французская республика

Место погребения: Passy Cemetery, Paris, Île-De-France, France

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