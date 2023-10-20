Чавчавадзе (Ридуэй) Елизавета (Элизабет)
женский, родилась 14.12.1903, Третья Французская республика
умерла 07.02.1962, Французские Альпы , Французская республика
Супруги
Чавчавадзе Георгий (Юрий) Александрович30.04.1904 г.р.
- СобытияСобытия
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Третья Французская республика
Бракосочетание
13.04.1921
Смерть
07.02.1962
Французские Альпы , Французская республика