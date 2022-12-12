Куранова (Горбунцова) Фекла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Горбунцова) Фекла Степановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.11.1837 ст.

Муж: Куранов Иван Евдокимович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Иван Евдокимович Куранов -21 год Невеста: Фекла Степановна -18 лет дочь девица крестьянина Степана Дмитриевича Горбунцова Поручители: отец родной жениха отставной казак Евдоки... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1841 ст.

Дочь: Куранова Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Куранов Иван Евдокимович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: учитель Красноярского Приходского Училища Николай Алексеевич Фаянсов и мещанина Петра Андриановича Казеева дочь девица Елена Петровна https://rodoslovnaya.astrobl... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1844 ст.

Дочь: Куранова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Евдокимович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Павел Андрианович Казеев и мещанина Петра Казеева дочь Елена Петровна Казеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 352 номер 39
Смерть
Неизвестно
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