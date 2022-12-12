Куранова (Горбунцова) Фекла Степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1819 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1837 ст.
Жених: служащий казак Иван Евдокимович Куранов -21 год Невеста: Фекла Степановна -18 лет дочь девица крестьянина Степана Дмитриевича Горбунцова Поручители: отец родной жениха отставной казак Евдоки... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1841 ст.
Дочь: Куранова Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Куранов Иван Евдокимович
Отец: служащий казак Восприемники: учитель Красноярского Приходского Училища Николай Алексеевич Фаянсов и мещанина Петра Андриановича Казеева дочь девица Елена Петровна https://rodoslovnaya.astrobl... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1844 ст.
Дочь: Куранова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Евдокимович
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Павел Андрианович Казеев и мещанина Петра Казеева дочь Елена Петровна Казеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 352 номер 39
Смерть
Неизвестно