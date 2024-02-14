Гапсаттаров Шарифулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиМежду 1942 и 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гапсаттарова Камиля
Смерть
Между 1942 и 1943
Рождение ребёнка
03.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гапсаттарова Камиля