Гапсаттаров Шарифулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапсаттаров Шарифулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Между 1942 и 1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапсаттарова Камиля

Смерть
Между 1942 и 1943
Рождение ребёнка
03.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапсаттарова Камиля

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