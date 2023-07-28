Корсун Афанасий Ананьевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1913
Дата смерти10.01.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1913
Отец: Корсун Ананий Трофимович
Мать: Марина Емельяновна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 124 /, м/к-1913г./ зап.№ 14 /
Крещение
01.05.1913
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1913г./ зап.№ 14 /, ГАДО Ф 265-1-9 /лист № 14 /. ... Показать все
Смерть
10.01.1914
Причина смерти: Болезнь - диарея | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1914г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-210/ лист № 40 /.
Похороны
12.01.1914
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1914г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 40 /.