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Корсун Афанасий Ананьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

01.05.1913

Дата смерти

10.01.1914

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1913

Отец: Корсун Ананий Трофимович

Мать: Марина Емельяновна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 124 /, м/к-1913г./ зап.№ 14 /
Крещение
01.05.1913
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1913г./ зап.№ 14 /, ГАДО Ф 265-1-9 /лист № 14 /. ... Показать все
Смерть
10.01.1914
Причина смерти: Болезнь - диарея | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1914г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-210/ лист № 40 /.
Похороны
12.01.1914
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1914г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 40 /.