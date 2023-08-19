Шебордаев Архип Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШебордаев Архип Абрамович

Шебордаев Архип Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Около 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Полетаева Анастасия Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Шебордаев Харитон Евтеевич

Мать ребёнка: не указана

Харитон Евтеев - приемный сын Архипа Абрамовича Шебордаева.
Смерть
Около 1834