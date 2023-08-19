Шебордаев Архип Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиОколо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Полетаева Анастасия Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Шебордаев Харитон Евтеевич
Мать ребёнка: не указана
Харитон Евтеев - приемный сын Архипа Абрамовича Шебордаева.
Смерть
Около 1834