Александрова (Бородина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алафузова (Александрова) Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Александров Сергей Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Сын: Александров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Александров Сергей Евсеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Гейнс (Александрова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Александров Сергей Евсеевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно