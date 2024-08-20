Александрова (Бородина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Бородина) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алафузова (Александрова) Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Александров Сергей Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Александров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Александров Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Гейнс (Александрова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Александров Сергей Евсеевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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