Шаламова (Милькова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Милькова) Евдокия Петровна

Место рождения

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Мильков Петр Петров

Мать: не указана

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
01.07.1818

Муж: Шаламов Кондратий Иванов

Рождение ребёнка
18.07.1820

Сын: Шаламов Стефан Кондратиев

Отец ребёнка: Шаламов Кондратий Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1821

Сын: Шаламов Даниил Кондратиев

Отец ребёнка: Шаламов Кондратий Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно