Шаламова (Милькова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Мильков Петр Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1818
Рождение ребёнка
18.07.1820
Сын: Шаламов Стефан Кондратиев
Отец ребёнка: Шаламов Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
16.12.1821
Сын: Шаламов Даниил Кондратиев
Отец ребёнка: Шаламов Кондратий Иванов
Смерть
Неизвестно