Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1761

Сын: Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Федорович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Федорович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Игнатий Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Федорович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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