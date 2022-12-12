Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1761
Сын: Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Игнатий Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно