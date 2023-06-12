Боровков Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.2011

Сын: Боровков Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
11.12.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.2015

Сын: Боровков Богдан Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности