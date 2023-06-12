Боровков Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.2011
Сын: Боровков Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.12.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.2015
Сын: Боровков Богдан Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности