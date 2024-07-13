Смолина (--) Устинья Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смолина (--) Устинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолин Петр Устинович

Рождение ребёнка
03.12.1856

Сын: Смолин Евграф Петрович

Отец ребёнка: Смолин Петр Устинович

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
https://disk.yandex.ru/i/_vILMnPIZDCSWw
Смерть
Неизвестно

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