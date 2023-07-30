Каранкевич Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаранкевич Александр

Каранкевич Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010

Отец: не указан

Мать: Каранкевич Екатерина Ивановна