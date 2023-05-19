Некрасов Федор М.
Место рождения
Дата рождения15.04.1814
Дата смерти20.02.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1814
Отец: Некрасов Иван Ефимов
Бракосочетание
30.01.1833
Рождение ребёнка
27.11.1833
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова
Рождение ребёнка
27.12.1834
Сын: Некрасов Василий Федорович
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1835
Причина смерти: горячкою