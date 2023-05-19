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Некрасов Федор М.

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.04.1814

Дата смерти

20.02.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1814

Отец: Некрасов Иван Ефимов

Мать: Некрасова Ефимия Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1833

Жена: Некрасова Праскева Иванова

Рождение ребёнка
27.11.1833

Сын: Некрасов Иван Федорович

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1834

Сын: Некрасов Василий Федорович

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.02.1835
Причина смерти: горячкою
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