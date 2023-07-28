Симонова (Арсеньева) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1910
Дочь: Симонова Олимпиада Дмитриевна
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1911
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1913
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1915
Дочь: Симонова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1917
Сын: Симонов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1918
Дочь: Олимпиада Дмитриевна
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно