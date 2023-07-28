Симонова (Арсеньева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Арсеньева) Анна Александровна

Место рождения

Княгинино, Богчинская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Княгинино, Богчинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1910

Дочь: Симонова Олимпиада Дмитриевна

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.10.1911

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.08.1913

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.07.1915

Дочь: Симонова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.07.1917

Сын: Симонов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.06.1918

Дочь: Олимпиада Дмитриевна

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно