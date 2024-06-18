Тянтин Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1894
Рождение ребёнка
25.08.1894 ст.
Мать ребёнка: Тянтина (Дубровина) Васса Иванова
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.
Сын: Дубровин Ксенофонт Иванов
Мать ребёнка: Тянтина (Дубровина) Васса Иванова
Смерть
Неизвестно