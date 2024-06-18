Тянтин Иван Михайлов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТянтин Иван Михайлов

Тянтин Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1894

Жена: Тянтина (Дубровина) Васса Иванова

Рождение ребёнка
25.08.1894 ст.

Сын: Тянтин Александр Иванов

Мать ребёнка: Тянтина (Дубровина) Васса Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.

Сын: Дубровин Ксенофонт Иванов

Мать ребёнка: Тянтина (Дубровина) Васса Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.