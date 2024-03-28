Узденов Джамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1951
Дата смерти28.03.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1951
Отец: Узденов Ахмат Томпаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эбзеева Саният
Рождение ребёнка
23.06.1980
Сын: Узденов Салих
Мать ребёнка: Эбзеева Саният
Рождение ребёнка
02.06.1982
Сын: Узденов Руслан
Мать ребёнка: Эбзеева Саният
Рождение ребёнка
04.05.1985
Сын: Узденов Расул
Мать ребёнка: Эбзеева Саният
Смерть
28.03.2024