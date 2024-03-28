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Узденов Джамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1951

Дата смерти

28.03.2024

Пол

Мужской

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1951

Отец: Узденов Ахмат Томпаевич

Мать: Магометова Роза Мекеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эбзеева Саният

Рождение ребёнка
23.06.1980

Сын: Узденов Салих

Мать ребёнка: Эбзеева Саният

Рождение ребёнка
02.06.1982

Сын: Узденов Руслан

Мать ребёнка: Эбзеева Саният

Рождение ребёнка
04.05.1985

Сын: Узденов Расул

Мать ребёнка: Эбзеева Саният

Смерть
28.03.2024

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