Дробышев Демьян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышев Демьян Андреевич

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Место рождения

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1891 ст.

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.01.1911

Жена: Дробышева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.

Сын: Дробышев Иван Демьянович

Мать ребёнка: Дробышева Анна Ивановна

Раево, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1931
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