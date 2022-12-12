Дробышев Демьян Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1891 ст.
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1911
Жена: Дробышева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.
Мать ребёнка: Дробышева Анна Ивановна
Раево, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1931