Дмитриев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.12.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хеймонен) Ида Абрамовна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хеймонен) Ида Абрамовна

Рождение ребёнка
25.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хеймонен) Ида Абрамовна

Смерть
09.12.1988

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