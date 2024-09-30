Дмитриев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Хеймонен) Ида Абрамовна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Хеймонен) Ида Абрамовна
Рождение ребёнка
25.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Хеймонен) Ида Абрамовна
Смерть
09.12.1988