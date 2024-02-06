Сазонова Екатерина Феофиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова Екатерина Феофиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сазонов Петр Фомич

Отец ребёнка: Сазонов Фома Еремеевич

Аромашево, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Сазонов Иван Фомич

Отец ребёнка: Сазонов Фома Еремеевич

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Фома Еремеевич

Смерть
Неизвестно
Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
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