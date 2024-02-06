Сазонова Екатерина Феофиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сазонов Петр Фомич
Отец ребёнка: Сазонов Фома Еремеевич
Аромашево, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сазонов Иван Фомич
Отец ребёнка: Сазонов Фома Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно