Некрасова (-) Марья (козьмина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Марья (козьмина)

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1781

Дочь: Катерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.1788

Сын: Некрасов Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Некрасов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Некрасов Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Тимофей Леонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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