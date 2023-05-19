Некрасова (-) Марья (козьмина)
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1781
Дочь: Катерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
08.11.1788
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Некрасов Алексей Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно