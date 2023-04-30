Рашкова Прасковья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРашкова Прасковья Григорьева

Рашкова Прасковья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождена в тысяча семьсот шестидесятом
Рождение ребёнка
1778

Сын: Рашков Алексей

Отец ребёнка: не указан

Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Рашков Савелей

Отец ребёнка: не указан

Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Рашков Максим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рашков Митрофан

Отец ребёнка: не указан

Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Рашков Митрофан

Отец ребёнка: не указан

Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close