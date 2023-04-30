Рашкова Прасковья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождена в тысяча семьсот шестидесятом
Рождение ребёнка
1778
Сын: Рашков Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1785
Сын: Рашков Савелей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1788
Сын: Рашков Максим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рашков Митрофан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1797
Сын: Рашков Митрофан
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно