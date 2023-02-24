пиянзова (Кавкаева) степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдипиянзова (Кавкаева) степанида

пиянзова (Кавкаева) степанида

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кавкаев тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пиянзов иван

Отец ребёнка: Пиянзов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пиянзов михаил

Отец ребёнка: Пиянзов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пиянзов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пиянзов юрий

Отец ребёнка: Пиянзов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиянзов Сергей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close