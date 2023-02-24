пиянзова (Кавкаева) степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кавкаев тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пиянзов иван
Отец ребёнка: Пиянзов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пиянзов михаил
Отец ребёнка: Пиянзов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пиянзов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пиянзов юрий
Отец ребёнка: Пиянзов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пиянзов Сергей
Смерть
Неизвестно