Морозова (Алексеева) Слава Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Алексеева) Слава Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Борис Матвеевич

Мать: Шестакова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
21.10.1957

Дочь: Ласточкина (Морозова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Морозов Сергей Александрович

Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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