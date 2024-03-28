Морозова (Алексеева) Слава Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Борис Матвеевич
Мать: Шестакова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
21.10.1957
Дочь: Ласточкина (Морозова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Морозов Сергей Александрович
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно