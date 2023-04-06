Шаульский Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шаульский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Шаульская Ксения Фоминична
Рождение ребёнка
04.09.1881
Сын: Шаульский Захар Васильевич
Мать ребёнка: Шаульская Ксения Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно