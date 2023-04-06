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Шаульский Василий Яковлевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: Шаульский Яков Климентьевич

Мать: Шаульская Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шаульский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шаульская Ксения Фоминична

Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Шаульский Захар Васильевич

Мать ребёнка: Шаульская Ксения Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаульская Ксения Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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