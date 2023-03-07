Визгалина Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Визгалина Екатерина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Татьяна Семенова

Отец ребёнка: Визгалин Семион Петров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Визгалин Семион Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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