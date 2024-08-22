Жаглина (Паврозина) Александра Семеновна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1920
Жених - 33 года 2м браком Невеста - 24 года 2м браком Поручители По жениху: - Гронин Сергей Ильич - Булеков Дмитрий Алексеевич По невесте: - Данилов Никита Стефанович - Жаглин Григорий Севастьянович
Рождение ребёнка
20.06.1927
Сын: Жаглин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Жаглин Григорий Севастьянович
Смерть
Неизвестно