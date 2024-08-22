Жаглина (Паврозина) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаглина (Паврозина) Александра Семеновна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
31.01.1920

Муж: Жаглин Григорий Севастьянович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Жених - 33 года 2м браком Невеста - 24 года 2м браком Поручители По жениху: - Гронин Сергей Ильич - Булеков Дмитрий Алексеевич По невесте: - Данилов Никита Стефанович - Жаглин Григорий Севастьянович
Рождение ребёнка
20.06.1927

Сын: Жаглин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Жаглин Григорий Севастьянович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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