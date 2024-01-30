Назаров Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровик Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Назарова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
13.11.1991
Дочь: Мирзоева (Назарова) Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Назарова Елена Викторовна
Милютинская, Милютинский муниципальный район, Ростовская область