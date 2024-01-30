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Назаров Алексей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровик Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Назарова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
13.11.1991

Дочь: Мирзоева (Назарова) Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Назарова Елена Викторовна

Милютинская, Милютинский муниципальный район, Ростовская область

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