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Сидорова Марфа Павловна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сидоров Павел Васильевич

Мать: Сидорова Авдотья Егоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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