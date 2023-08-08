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Коптелова Нина Александровна
Коптелова Нина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1938
Дата смерти
До 1930
Пол
Женский
Отец
Коптелов Александр Иванович
1908 г.р.
Мать
Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Смерть
До 1930
Рождение
До 1938
Отец:
Коптелов Александр Иванович
Мать:
Евдокия
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