Коптелова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптелова Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1938

Дата смерти

До 1930

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Смерть
До 1930
Рождение
До 1938

Отец: Коптелов Александр Иванович

Мать: Евдокия