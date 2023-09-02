Королёва Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1983
Дочь: Дюмаева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Королёв Александр Петрович
Рождение ребёнка
29.08.1986
Дочь: Коновалова Алёна Александровна
Отец ребёнка: Королёв Александр Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1987
Сын: Королёв Евгений Александрович
Отец ребёнка: Королёв Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно