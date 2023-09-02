Королёва Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1983

Дочь: Дюмаева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Королёв Александр Петрович

Рождение ребёнка
29.08.1986

Дочь: Коновалова Алёна Александровна

Отец ребёнка: Королёв Александр Петрович

Рождение ребёнка
04.11.1987

Сын: Королёв Евгений Александрович

Отец ребёнка: Королёв Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Александр Петрович

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