Тратиков Самуил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Степан Алексеевич
Мать: Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Никита Самиулович
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тратиков Василий Самиулович
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно