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Тратиков Самуил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Степан Алексеевич

Мать: Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Никита Самиулович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тратиков Василий Самиулович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно