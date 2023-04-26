Оболенский Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1889
Дата смерти31.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1889
Отец: Оболенский Андрей Григорьевич
Мать: Оболенская Мария
Бракосочетание
17.04.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.1911
Бракосочетание
После 1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Оболенская Лидия Ивановна
Смерть
31.01.1942