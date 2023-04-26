Оболенский Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОболенский Сергей Андреевич

Оболенский Сергей Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1889

Дата смерти

31.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1889

Отец: Оболенский Андрей Григорьевич

Мать: Оболенская Мария

Бракосочетание
17.04.1916

Жена: Оболенская Надежда Фёдоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.1911
Бракосочетание
После 1920

Жена: Оболенская Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Оболенская Лидия Ивановна

Смерть
31.01.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close