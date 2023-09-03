Кунина Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Мелихов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
20.01.1858
Муж: Кунин Иван Назарович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Ивана Назаровича Кунина и Марии Егоровой Мельховой.
Смерть
Неизвестно