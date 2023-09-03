Кунина Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунина Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 или 1809 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мелихов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
20.01.1858

Муж: Кунин Иван Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Ивана Назаровича Кунина и Марии Егоровой Мельховой.
Смерть
Неизвестно
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