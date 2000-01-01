Людмила
Место рожденияБеларусь, Гомель
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: Найштетик Нина
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: не указан
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий
Отец ребёнка: не указан
Беларусь, Гомель
Смерть
Неизвестно