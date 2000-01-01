Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила

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Место рождения

Беларусь, Гомель

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: Найштетик Нина

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: не указан

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Отец ребёнка: не указан

Беларусь, Гомель
Смерть
Неизвестно
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