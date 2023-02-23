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Емельян Александров

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Место рождения

дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: не указана

дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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