Потапова Пульхерия Николаена (Гликерия)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Потапов Лаврентий Яковлевич
Отец ребёнка: Потапов Яков Галактионович
Рождение ребёнка
23.02.1886
Сын: Потапов Поликарп Яковлевич
Отец ребёнка: Потапов Яков Галактионович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
29.04.1888
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Потапов Яков Галактионович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
01.10.1890
Отец ребёнка: Потапов Яков Галактионович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
30.12.1893
Дочь: Анисия Яковлевна
Отец ребёнка: Потапов Яков Галактионович
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно