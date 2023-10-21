Потапова Пульхерия Николаена (Гликерия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Пульхерия Николаена (Гликерия)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Потапов Лаврентий Яковлевич

Отец ребёнка: Потапов Яков Галактионович

Рождение ребёнка
23.02.1886

Сын: Потапов Поликарп Яковлевич

Отец ребёнка: Потапов Яков Галактионович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
29.04.1888

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Потапов Яков Галактионович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
01.10.1890

Сын: Потапов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Потапов Яков Галактионович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
30.12.1893

Дочь: Анисия Яковлевна

Отец ребёнка: Потапов Яков Галактионович

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Яков Галактионович

Смерть
Неизвестно
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