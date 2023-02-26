Абрамов Мокий (Мокей) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти22.10.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Абрамов Иоанн
Мать: не указана
Бракосочетание
11.?.1862
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1867
Дочь: Ксения Мокиева
Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
02.01.1870
Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1872
Дочь: Феодосия Мокиева
Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.04.1882
Дочь: Наталья Мокеева
Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова
Рождение ребёнка
18.07.1883
Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1888
Дочь: Анна Мокеева
Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
22.10.1899
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: раздавлен мельничными колесами