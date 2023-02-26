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Абрамов Мокий (Мокей) Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

22.10.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Абрамов Иоанн

Мать: не указана

Бракосочетание
11.?.1862

Жена: Абрамова Домника Стефанова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1867

Дочь: Ксения Мокиева

Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
02.01.1870

Сын: Абрамов Стефан Мокиев

Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1872

Дочь: Феодосия Мокиева

Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Абрамов Тимофей Мокиев

Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.04.1882

Дочь: Наталья Мокеева

Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова

Рождение ребёнка
18.07.1883

Сын: Абрамов Ермолай Мокиев

Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1888

Дочь: Анна Мокеева

Мать ребёнка: Абрамова Домника Стефанова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
22.10.1899
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: раздавлен мельничными колесами
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