Бурундуков Спиридон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурундуков Федор Дмитриевич
Мать: Федора Степановна
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1893
Дочь: Голодаева Наталья Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бурундуков Иван Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно