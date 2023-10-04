Бурундуков Спиридон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурундуков Спиридон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурундуков Федор Дмитриевич

Мать: Федора Степановна

Рождение ребёнка
Между 1891 и 1893

Дочь: Голодаева Наталья Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Бурундуков Иван Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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