Бабина Васса Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Мавра Яковлева
Отец ребёнка: Бабин Яков Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Яков Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795