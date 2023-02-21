Пилипейко Семён (Симон) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипейко Семён (Симон)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
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Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Пилипейко Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Пилипейко Анна Самойловна

Большой Одер, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.12.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилипейко Анна Самойловна

Большой Одер, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилипейко Анна Самойловна

Большой Одер, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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