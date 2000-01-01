Шамиль Федорович Юдкин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамиль Федорович Юдкин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1946

Дата смерти

15.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1974

Дочь: Поваляева Найля Шамильевна

Мать ребёнка: Юдкина Дания Мжадитовна

Рождение ребёнка
28.09.1976

Дочь: Юдкина Аделя Шамильевна

Мать ребёнка: Юдкина Дания Мжадитовна

Смерть
15.01.1994
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