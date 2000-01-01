Шамиль Федорович Юдкин
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1946
Дата смерти15.01.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1974
Дочь: Поваляева Найля Шамильевна
Мать ребёнка: Юдкина Дания Мжадитовна
Рождение ребёнка
28.09.1976
Дочь: Юдкина Аделя Шамильевна
Мать ребёнка: Юдкина Дания Мжадитовна
Смерть
15.01.1994