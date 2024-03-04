Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Петр Миронов
Мать: Ефимия Антонова
Бракосочетание
18.08.1826 ст.
Жена: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
10.07.1829 ст.
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
04.03.1833 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
26.07.1836 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
25.10.1843 ст.
Сын: Елисей Иванов
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Кузьма Иванов
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Бракосочетание
04.07.1848 ст.
Жена: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
15.09.1849 ст.
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно