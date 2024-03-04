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Иван Петров

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Петр Миронов

Мать: Ефимия Антонова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
18.08.1826 ст.

Жена: Агафья Тимофеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.07.1829 ст.

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.03.1833 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.07.1836 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.10.1843 ст.

Сын: Елисей Иванов

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Кузьма Иванов

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.07.1848 ст.

Жена: Мария Михайлова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.09.1849 ст.

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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