Скурыгин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурыгин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1980

Отец: не указан

Мать: Савина Антонина Васильевна

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