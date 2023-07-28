Михайлищева (Сутягина) Феврония Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлищева (Сутягина) Феврония Алексеева

Михайлищева (Сутягина) Феврония Алексеева

avatar

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Сутягин Алексий

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1809

Муж: Михайлищев Лука Семенов

Рождение ребёнка
29.01.1810

Сын: Михайлищев Иоанн Лукин

Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1811

Сын: Михайлищев Лаврентий Лукин

Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1812

Дочь: Клепикова Любовь Лукина

Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1814

Дочь: Феодосия Лукина

Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1815

Дочь: Жданова Стефанида Лукина

Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Михайлищев Авраамий Лукин

Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1821

Дочь: Васса Лукина

Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно