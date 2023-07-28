Михайлищева (Сутягина) Феврония Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Сутягин Алексий
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1809
Рождение ребёнка
29.01.1810
Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов
Рождение ребёнка
13.08.1811
Сын: Михайлищев Лаврентий Лукин
Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов
Рождение ребёнка
29.09.1812
Дочь: Клепикова Любовь Лукина
Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов
Рождение ребёнка
01.06.1814
Дочь: Феодосия Лукина
Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов
Рождение ребёнка
17.11.1815
Дочь: Жданова Стефанида Лукина
Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Михайлищев Авраамий Лукин
Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов
Рождение ребёнка
17.08.1821
Дочь: Васса Лукина
Отец ребёнка: Михайлищев Лука Семенов
Смерть
Неизвестно