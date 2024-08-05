Матрена Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Ульян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1700

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1705

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1711

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

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