Матрена Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Ульян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1700
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1705
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1711
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно