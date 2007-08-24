Гирфанов Альберт
Место рожденияБашкирия, Кигинский р-н, дер. Таймеево
Дата рождения01.05.1930
Дата смерти24.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930
Отец: Гирфанов Ахмет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
ученый, кандидат технических наук, доцент
Образование
Неизвестно
высшее нефтяное
Рождение ребёнка
20.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.08.2007
Похороны
Неизвестно