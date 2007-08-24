Гирфанов Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирфанов Альберт

Место рождения

Башкирия, Кигинский р-н, дер. Таймеево

Дата рождения

01.05.1930

Дата смерти

24.08.2007

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930

Отец: Гирфанов Ахмет

Мать: Гирфанова (Сагдеева) Мукаррама

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
ученый, кандидат технических наук, доцент
Образование
Неизвестно
высшее нефтяное
Рождение ребёнка
20.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.08.2007
Похороны
Неизвестно

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