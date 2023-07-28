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Андросова / Андрусова / Марина Ивановна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1861

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Матвеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Терехова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Матвеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Андрей Матвеевич

Смерть
Неизвестно