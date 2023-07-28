Андросова / Андрусова / Марина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1861
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Терехова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно