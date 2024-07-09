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Пучкова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

01.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Пучков Алексей Фомич

Мать: Пучкова Акулина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеенко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
24.10.1921

Дочь: Михиенко Мария Николаевна

Отец ребёнка: Михеенко Николай Васильевич

Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.11.1932

Дочь: Михиенко Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Михеенко Николай Васильевич

Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
01.07.1954

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