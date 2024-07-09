Пучкова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти01.07.1954
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Пучков Алексей Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1921
Дочь: Михиенко Мария Николаевна
Отец ребёнка: Михеенко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
09.11.1932
Дочь: Михиенко Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Михеенко Николай Васильевич
Смерть
01.07.1954