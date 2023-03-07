Торхова Параскева Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова Параскева Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Торхов Максим Ульянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Максим Ульянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829
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