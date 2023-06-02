Торгашева Мария Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торгашева Мария Фотиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 18.05.1813

Сын: Торгашев Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Торгашев Яков Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торгашев Яков Семенович

Смерть
Неизвестно