Торгашева Мария Фотиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 18.05.1813
Сын: Торгашев Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Торгашев Яков Семенович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно