Попова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Попов Степан Яковлевич
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Попов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Попов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Попова Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Яковлевич
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно