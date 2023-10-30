Попова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743

Сын: Попов Федор Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Яковлевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Попов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Яковлевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Попов Иван Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Яковлевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Попова Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Яковлевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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